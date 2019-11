Solidaridad con damnificados de incendio ha permitido recolectar muchísima ayuda

La cantidad de personas damnificadas que dejó el incendio de este domingo en la población Santos Mardones, ocho adultos y siete menores de edad, despertó la solidaridad inmediata de la comunidad puntarenense.

Alrededor de las tres de la mañana se desató la tragedia, donde lamentablemente falleció una mujer, madre de tres hijos (de 15, cuatro y dos años).

La vecindad del pasaje Paicaví se remeció al ser testigo de que cuatro casas eran consumidas por las voraces llamas, las que partieron en la vivienda signada con el número 591.

Afortunadamente, salvo Catherina Leiva Agüero, todos lograron escapar de las llamas y ponerse a resguardo. Hoy todos los damnificados están como allegados, en diferentes lugares, y por eso más que nunca necesitan que sean solidarios con ellos.

“Somos todos uno”

En Paicaví Nº596, en el almacén y baratillo “La-Ju”, se está recolectando la ayuda.

“Acá en el barrio somos uno para todos y todos para uno”, dijo el dueño del negocio, Pedro Torres Soto.

“Cada vez que pasa algo en esta cuadra nos ayudamos, pero ahora la cosa es más grande y está llegando colaboración de todos lados”, agregó.

Su pequeño local se está haciendo chico para reunir lo que llega, al punto que al estacionarse un camión fletero y descender una mujer que llevaba planchas de fierro, tuvieron que dejarlas en el terreno de la que hasta el domingo fue la casa de Francisco Ampuero, jubilado que lo perdió todo.

El mismo domingo en la tarde los vecinos de la cuadra ayudaron a echar abajo la siniestrada vivienda. Ahora esperan poder reunir materiales y colaborar en levantar el hogar de esta persona, que vivía con su esposa, Magali Cárcamo,

Ayuda de bombero

Alonso García Morando, bombero de la Séptima Compañía llevó una cocina nueva y un horno eléctrico.

Al incendio acudió como conductor de un carro bomba. “Fuimos la primera unidad en llegar”, y sostiene con firmeza que “si hubiésemos tenido un mejor abastecimiento de agua esto no hubiese pasado a mayores. Podríamos haber salvado un 90 por ciento de las casas. Faltaron grifos y los que habían tenían muy poca presión”.

Más ayuda

Viviana Cárdenas Cheuquemán, muy impactada por lo sucedido, dijo que tiene hijos, y que teniendo hijos no podía restarse de la campaña. “Uno no puede mantenerse al margen y no pensar en ayudar, más cuando hay niños. Como familia estamos impactados y entre nosotros mismos recolectamos algo de ayuda”, compartió con La Prensa Austral mientras descargaban las planchas de fierro y víveres que fue a dejar ayer. Más tarde iría a entregar pañales.

Agradecida

Maritza Arteaga, madre de cuatro hijos, de 19, 17, 14 y 9 años, fue una de las afectadas con el incendio. Expresó su agradecimiento por toda la ayuda recibida, lo que reafirmó en el momento que despedía a la directora de la Escuela Croacia, Cecilia Quiñones, que fue a dejarle ayuda recolectada en el establecimiento educacional para dos de sus hijos, Jorge y Maite.

De ropa están bien, ya no necesitan nada más. Es suficiente todo lo que han recolectado. En estos momentos lo principal son materiales de construcción.