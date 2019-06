Sólo por darse a la fuga y no por las lesiones sufridas por el peatón formalizan a automovilista

Luego de entregarse en el cuartel de la PDI a eso de las 21 horas del jueves, tras haber admitido su responsabilidad en el atropello de un peatón ocurrido un día antes, Cristian Andrés Báez Muñoz fue trasladado hasta el Juzgado de Garantía de Punta Arenas donde fue formalizado por el Ministerio Público

La ayudante de fiscal Katerina Aramis fue la encargada de relatar los hechos que acontecieron a eso de las 19 horas del miércoles pasado, cuando el imputado condujo un automóvil marca Hyundai Accent por Avenida España en dirección al sur y al llegar a la intersección con calle Errázuriz atropelló a Ego Eduardo Antigual Toledo, de 29 años, quien -según dijo- habría cruzado en una zona no demarcada.

Producto de lo anterior, la víctima resultó con un Tec grave, diversas fracturas y actualmente se encuentra conectado a un respirador mecánico con coma inducido y riesgo vital. Sin embargo, y tras el accidente, el conductor se dio a la fuga sin detener la marcha, prestarle auxilio y dar cuenta a la autoridad del accidente, faltas a la ley de Tránsito por la que se le impusieron cargos. Llama la atención que no haya sido formalizado por el cuasidelito de lesiones graves gravísimas (atropello).

Con aquellos antecedentes, el juez Pablo Miño resolvió imponerle las medidas cautelares de arraigo regional, firma mensual y la suspensión de su licencia de conducir por un plazo de dos meses mientras se sustenta la investigación, quedando Báez Muñoz en libertad.

Tras la audiencia, el imputado señaló que “los autos iban pasando, y yo vi a una persona que estaba parada ahí, pero la otra persona llegó y cruzó, no alcancé a frenar y ya estaba encima del parabrisas. No sabía qué hacer y lo único que hice fue arrancarme para la casa. Me entregué para no tener más problemas y preferí decir toda la verdad. Creo que la persona igual tuvo la culpa porque llegó y cruzó”.

La víctima del atropello se mantiene en grave condición, internado en la Uti del Hospital Clínico.