Sujeto impulsado por los celos disparó contra dos viviendas

El autor, quien estaba sujeto a la medida cautelar de prohibición de acercarse a su ex pareja, se entregó anoche a Carabineros.

Un inusual episodio interrumpió durante la madrugada de ayer la tranquilidad de los vecinos de la población Fitz Roy y del barrio 18 de Septiembre, quienes despertaron asustados tras escuchar el estruendo de los impactos de balas que un individuo percutió desde un arma de fuego.

El primer suceso se registró a eso de las 6 horas en contra de una vivienda ubicada en calle Miraflores, donde los dueños de dicho inmueble se percataron de dos orificios balísticos en la puerta de acceso a la propiedad, sin poder avistar el accionar del pistolero.

Posteriormente, y con poco más de trece minutos de diferencia, los residentes de una casa de dos pisos emplazada en calle Chorrillos, escucharon el ruido propio de tres disparos, sin embargo, nunca pensaron que el ataque estaba dirigido en contra de su hogar y también su lugar de trabajo, hecho del que se dieron cuenta a eso del mediodía.

Víctor Escobar es un ciudadano de nacionalidad colombiana que reside con otros cinco compatriotas en el segundo domicilio hace más de dos años, y ocupan el primer piso como una peluquería y barbería donde se desempeñan como estilistas. Los jóvenes descartan de plano que el atentado pudiese tratarse de alguna rencilla anterior o un eventual ajuste de cuentas.

“Nosotros estábamos durmiendo y aproximadamente a las 6,20 horas escuchamos tres tiros, pero tampoco sabíamos que era acá, en contra de nosotros. En la mañana salimos a hacer unos trámites al centro y como al mediodía, cuando volvimos, vimos los huecos en las ventanas”, manifestó con evidente preocupación.

La situación fue informada a la fiscal de turno, Wendoline Acuña, quien instruyó al personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros efectuar las diligencias y levantamientos planimétricos en ambos sitios del suceso, pudiendo comprobar que los proyectiles percutidos en contra de las dos viviendas eran de calibre 22.

Asimismo, los efectivos de la Sección de Investigación Policial iniciaron desde temprano las pesquisas para dar con el presunto responsable y con su ubicación, logrando obtener durante la tarde la identidad del sujeto. Ante esto se solicitó una autorización judicial de entrada y registro al domicilio del sospechoso, la cual fue emitida por un magistrado de garantía, ejecutando dicha resolución sin encontrar al individuo, pero pudiendo dar con un arma de fuego.

No obstante, en horas de la noche el presunto autor de los disparos concurrió hasta el cuartel de la Primera Comisaría de Carabineros, cuyo actuar habría estado motivado por una situación de celos, al pesar en su contra una medida cautelar de prohibición de acercarse a su ex pareja. Pese a esto, no se descartaría que estuviese implicado en el segundo episodio que afectó a los ciudadanos extranjeros.

El individuo, identificado con las iniciales J.A.D.M., de 38 años, registra antecedentes delictuales por amenazas y daños, y será puesto a disposición de la Fiscalía, debiendo comparecer durante esta jornada en audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, para responder por los delitos de femicidio frustrado, desacato y porte ilegal de arma de fuego.