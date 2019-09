“Tengo miedo de que en cualquier momento me vengan a matar”

“Me da cosa salir porque me podrían atacar, quedé con desconfianza de abrir las puertas de mi casa a cualquiera”, es el relato dado este domingo a La Prensa Austral por Víctor González Maldonado (59), quien este fin de semana fue agredido por una pareja conformada por un hombre y una mujer al interior del pequeño rancho que habita, ubicado en un sitio eriazo entre las calles Mardones y Ovejero, en las cercanías de ferretería El Aguila, de Avenida Eduardo Frei.

Se trata de un caso que tomó notoriedad pública luego que se diera a conocer a través de un video subido por una usuaria al portal SOS Magallanes de la Red Facebook, instancia en la que se denunció del ataque y eventual asalto que tanto ‘Hormiga’ y ‘Kela’ -así individualizados por el afectado- habrían cometido en dicho lugar.

Víctor es oriundo de la ciudad y comuna de Calbuco -Región de Los Lagos- y su llegada a Magallanes tuvo lugar en 1980, con motivo de la búsqueda de oportunidades laborales, siendo aquél el inicio de una serie de vivencias tras las que lamentablemente hoy no está en buen pie. “Fui casado en esta ciudad, ya no lo estoy por ciertos motivos”, dice junto con señalar que es padre de tres hijas y un hijo que viven en la ciudad.

A la fecha, este calbucano es un solitario que procura subsistir gracias a sus conocimientos en albañilería y cuando hay faenas de pesca o distintas labores como las que realizará por estos días en una estancia de San Gregorio. “Es lo que puedo hacer para mantenerme desde que estoy en esta casita hace cuatro años. Llegué aquí después que me quemaron una casita que tenía en Los Sauces, lo que por un tiempo me obligó a dormir en la pampa. Y antes ya me había quemado otra en la que vivía. Sólo espero que con esta no hagan lo mismo, porque ya me amenazaron con que la quemarían”.

La reciente agresión

En cuanto al episodio vivido el fin de semana, Víctor detalla que la aparición de la pareja en su actual hogar tuvo lugar a eso de las 17 horas del sábado. “Me llamaron por mi nombre desde el portón y, como soy, no tuve problema en recibirlos. Incluso, les hice comida y compartimos unos copetitos, ya que andaban con cervezas y vino. Estábamos en eso cuando de pronto el ‘Hormiga’, que vive por aquí cerca, de la nada pescó un cuchillo rojito que estaba en una mesa y me lo iba a mandar en el pecho, pero alcancé a pescarle la mano y -en defensa propia- le di dos ‘pencazos’. En eso la ‘Kela’ que yo no la conocía, me pegó un codazo en la cara y me quebró un platino que tengo puesto. Nunca había compartido con ellos y que los haya recibido no es para que me hagan eso. Tuve que llamar a Carabineros para que las cosas no pasaran a mayores y los sacaran”, dice reconocimiento que, en el fondo, todo comenzó a raíz de la ingesta alcohólica, aún cuando de su parte sostuvo que no hubo excesos ni faltas de respeto hacia los visitantes que, por cierto, no sustrajeron finalmente especies o dinero desde el modesto inmueble.

No es primera vez

Según relata Víctor, la de este fin de semana no ha sido la única vez donde lo ha pasado mal, producto de la violencia de terceros. “El 6 de julio pasado tenía que irme a la pesca pero no pude porque tres personas me asaltaron acá mismo. No sé cómo supieron que ese día tenía algo de dinero, la cosa es que llegó un cabro joven que saltó la malla y con un hacha que dejé afuera, rompió la puerta y se metió, diciéndome: ‘¡Entrega la plata!’’ -agregando garabatos-, ahí metió la mano en mis bolsillos, sacándome 86 mil pesos y unas monedas, arrancando después con un cartón de cigarros. Aparte de eso me pegaron con puños y pies. Con lo de ayer (sábado) sinceramente, no puedo dormir, camino todas las noches por acá cerca, tengo miedo de que en cualquier momento me vengan a matar”.

Ayuda necesaria

Mientras se recupera del traumático hecho, Víctor sólo piensa en que la vida sigue, agradeciendo que en este pasar ha recibido valiosas ayudas de parte de vecinos del sector como de diversos voluntariados que existen en la ciudad, los que han sido fundamentales para su día a día.

Ahora bien, cualquier apoyo extra es bienvenido. “Por ahora serviría de mucho si me pueden ayudar con leña y harina para hacer pancito”, acota señalando de paso que pese a la inseguridad que siente y de haber recibido ofrecimientos para irse a otro lugar, “este es el mío y sé que no me hallaré en otro”.