Testimonio de propietaria de una de las viviendas involucradas: “Si no fuera por las vecinas que nos avisaron, se quema toda la casa”

Un gran susto es el que pasó un grupo familiar de la población Carlos Ibáñez que en horas de la tarde de este martes se vio enfrentado a un potencial incendio cuando preparaban un asado.

Corrían cerca de las 18,30 horas y los festejos se desarrollaban en armonía y tranquilidad en el quincho ubicado entre la casa de material ligero signada con el Nº 998 de la Avenida Eduardo Frei en la que habitan cuatro adultos y una menor de edad y la colindante de iguales características, emplazada en la intersección de la mentada vía y la calle Pedro Bórquez, donde viven los abuelos de este núcleo familiar.

Una de las ocupantes del primer inmueble, Catalina Cárcamo, relató que hasta ese momento no había inconveniente alguno con la preparación de las carnes, pero algo no salió como esperaban.

“Todo iba bien hasta que dijeron que había fuego. En esos momentos, mi papá con todos los demás hombres estaban en el otro lado -casa de los abuelos- y en la nuestra estaban todos los más chiquititos. Por lo mismo, nos asustamos y apenas abrimos la puerta nos encontramos con toda la humazón, no asimilábamos qué estaba pasando. De hecho, desde donde se hacía el asado no se veía nada, y el fuego había empezado en otra parte del lugar. Si no fuera por las vecinas que nos avisaron, se quema toda la casa. Los bomberos llegaron en menos de tres minutos, lo que evitó que las llamas se propagaran. Así que sólo terminó dañado el galpón/quincho. Quién sabe si fue alguna chispa”, señaló.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de tres compañías de Bomberos, oportunidad en la que el comandante Eduardo Bahamonde, indicó que en el lugar habría quedado encendido el fuego de una parrilla, el que se propagó a las paredes del galpón.

Producto de la impresión que le ocasionó el incidente, una persona adulta mayor hipertensa se desmayó, siendo atendida por personal de Sistema de Atención Médica de Urgencias (Samu).