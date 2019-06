Tres de los 5 investigados por “mega abigeato” en Porvenir quedaron con arresto domiciliario

Tres de los cinco imputados que están siendo investigados por la unidad especializada en análisis criminal y focos investigativos de la Fiscalía por el denominado “mega abigeato, desbaratado por Carabineros de la 3ª Comisaría de Porvenir hace un par de meses en Tierra del Fuego, recuperaron la noche de anteayer parte de su libertad, al quedar sólo con arresto domiciliario entre las 22 horas y las 6 de la mañana del día posterior, durante lo que resta de los 120 días de indagación del ilícito.

La medida la dispuso el juez (s) del juzgado fueguino, Cristián Matus, en favor de Miguel Gallardo Poll, Jorge Gallardo Guerrero y Jonathan Cayupel Leviñanco, después de acoger una tercera revisión solicitada por la Defensoría Penal Pública, a las medidas cautelares de prisión preventiva que estaban cumpliendo sus clientes. Cabe recordar que éstos cumplían con cárcel este período junto a los hermanos Andrés Jorge y Vladimiro Gallardo Poll, todos involucrados en el mismo caso, los que -en tanto- deberán seguir en prisión por su voluminoso expediente de condenas anteriores y antecedentes acumulados por años, cuyo extracto de afiliación no fue blanqueado oportunamente, al no acogerse nunca al Decreto Ley 409 ante Gendarmería.

“No existió ningún fundamento para darles esta medida, ya que se mantienen los mismos antecedentes dispuestos en audiencias anteriores y que la Corte ya había ratificado en las dos veces precedentes, como el 30 de mayo cuando se mantuvo la prisión preventiva. Estamos totalmente sorprendidos por la resolución, porque con los mismos antecedentes ahora se deja en libertad a estos sujetos en forma inexplicable”, lamentó a la salida de la audiencia el fiscal especializado (a cargo de la investigación), Felipe Aguirre.

Inmediata apelación

“Pero es una resolución que no está ‘a firme’, por tanto nosotros apelamos al instante de la misma. No hubo elementos nuevos, sólo que otro juez tomó en cuenta al imputado que declaró, que no logró dar ninguna explicación razonable sobre los delitos, el por qué tenían todos esos animales (casi 3 mil cabezas) ni cómo podía justificar su tenencia. Tampoco justificó para qué había ingresado a ese predio, una declaración que no tenía por qué considerarse, más que es del imputado y no está sujeto tampoco a decir la verdad”, planteó el fiscal Aguirre.

El persecutor se refería así al imputado Andrés Gallardo, quien depuso en la audiencia judicial para manifestar su versión de lo sucedido, negando la comisión de un delito y apelando al desconocimiento de hechos propios que debe conocer todo ganadero. Todo ello, cuando no habían transcurridos ni 15 días desde la última apelación, lo que en opinión del fiscal resulta inexplicable para cambiar la medida dispuesta entonces por el juez titular.

Las dudas de la Fiscalía

Es más, Felipe Aguirre dedujo un recurso ante el tribunal para hacer presente que no es posible que se esté revisando prácticamente toda la semana la prisión preventiva de los acusados. “Nunca se ha visto eso, en ninguna parte, ni en Punta Arenas o en otro lugar, es algo que nos sorprende del tribunal: que esté fijando audiencia todas las semanas para dirimir la libertad de estos sujetos. Queda en evidencia que ahí, algo está sucediendo y nosotros estamos en la pérdida, porque nunca hemos visto que un defensor se presente tantas veces y que el tribunal permita que se discuta tantas veces el mismo asunto”, cerró el representante del Ministerio Público.