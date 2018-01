Turistas suecos son los primeros expulsados del Parque Torres del Paine este 2018

Más de 250 mil visitantes recibe anualmente el Parque Nacional Torres del Paine, lo que plantea un verdadero desafío para las instituciones y autoridades a cargo de este recinto, por lo que cada temporada se toman medidas más estrictas para conservar la flora y fauna de la Octava Maravilla del Mundo.

Pero ha sido la irresponsabilidad de los turistas el mayor peligro que sufre este parque, el que ha resistido las más de 46 mil hectáreas quemadas tras los incendios de 1985, 2005 y 2011-2012, este último de los más extensos en la historia de nuestro país.

Por este motivo es que la Corporación Nacional Forestal se encarga de realizar recorridos diarios por este recinto, a través de sus guardaparques, para fiscalizar que los visitantes cumplan con la normativa de no realizar fuego o cocinar en las áreas silvestres.

Gracias a esta caminata por un sector cercano al campamento Torres es que uno de los trabajadores de esta institución se percató de que cuatro turistas estaban utilizando una cocinilla en un lugar no habilitado, por lo que denunció este peligroso hecho a la administración del parque.

De acuerdo a lo señalado por el guardaparques, los extranjeros se encontraban realizando fuego en un sendero rodeado de material combustible como arbustos, maleza y astillas, por lo que procedió a constatar que este elemento pertenecía a uno de ellos.

Realizada esta acción les informó sobre la prohibición de prender fuego en este tipo de lugares no habilitados y les explicó que estas medidas son para conservar el área silvestre protegida, para luego informar a la administración de esta falta y coordinar, junto con Carabineros, la expulsión de los cuatro turistas de nacionalidad sueca

Actualmente los infractores se encuentran detenidos en la ciudad de Puerto Natales a disposición de la Fiscalía Local, por lo que se transformarían en los primeros deportados del año 2018 al realizar fuego en uno de los lugares no habilitados para ello.

Cabe recordar que tanto chilenos como extranjeros al ingresar al Parque Nacional Torres del Paine, deben firmar un documento en el que se indican las obligaciones a seguir en los senderos de este parque y se les informa que el uso de cualquier fuente de calor del parque está prohibido por la Ley de Bosques , la que sanciona con penas de hasta 3 años de cárcel y con multas de hasta 2 millones de pesos.

Desde 2012 en adelante hasta la fecha, cerca de 39 turistas de diversas nacionalidades han sido expulsados por uso de fuego en lugar no habilitado.

El pasado 10 de enero, la administración del Parque Nacional expulsó a dos turistas porque no contaban con reservas para poder pernoctar.

Relacionado