¡Un aeropuerto en caos!

La primera escena que se aprecia cuando uno llega al Aeropuerto Presidente Ibáñez del Campo, distante 20 kilómetros al norte de Punta Arenas, es una fila gigante de muchas personas con mascarillas, y decenas de viajeros sentados en el suelo o en las escaleras.

La mayoría de ellas que esperaba embarcarse eran extranjeros, y casi todos se cubrían con mascarillas para cuidarse de ser infectados por el coronavirus. Para evitar nuevos contagios, las autoridades establecieron una barrera sanitaria que rige para todas aquellas personas que ingresan a Magallanes. Después de retirar su equipaje los viajeros eran formados mientras el personal sanitario de la Fuerza Aérea medía su temperatura corporal antes de abandonar el aeropuerto. Mientras formaban fila se les preguntaba de donde venían, cómo se sentían y si padecían algunos de los síntomas del Covid-19. En caso de provenir del extranjero, correspondía que completaran un formulario donde indicaran dónde habían estado, por cuánto tiempo, el vuelo en que viajaron, entre otra valiosa información.

Este proceso fue liderado por funcionarios de la seremi de Salud y apoyado por la Fuerza Aérea de Chile. El suboficial Alfredo Muñoz de la Cuarta Brigada Aérea, era uno de los que monitoreaba el ingreso de las personas. “Estamos registrando la temperatura a la gente que está ingresando a la Región de Magallanes y cualquier caso sospechoso se lo hacemos saber a las autoridades de Salud. Las personas se lo han tomado con tranquilidad, sabiendo en el contexto en que nos encontramos”, afirmó el suboficial.

Los vuelos cancelados

A pesar de las largas filas y personas portando mascarillas, todo parecía normal. Se podía apreciar el funcionamiento de los mesones de atención de Latam y Sky con mucha gente haciendo preguntas. Sin embargo, el espacio destinado a JetSmart estaba vacío.

Manuel Sandoval tenía un vuelo programado a Concepción vía JetSmart. Había viajado junto a varios familiares, entre ellos su suegra enferma de cáncer terminal, para que ella pudiera despedirse de unos parientes en Ushuaia (Argentina), pero, debido al cierre de la frontera no pudieron hacerlo. Tenían su pasaje comprado pero al llegar al aeropuerto tomaron conocimiento de que su vuelo se había cancelado. No aparecía en la pantalla con el resto de los itinerarios y no había nadie en el lugar para ayudarlos. Manuel estuvo al teléfono casi media hora esperando que alguien le contestara, pero no tuvo respuesta.

“Da rabia porque no hay ninguna información. A otros pasajeros de una compañía distinta a quienes también se les canceló su vuelo, se les llevó a un hotel como corresponde. Nosotros estamos aquí botados porque también la plata se acaba y no tenemos recursos para seguir quedándonos en la ciudad. Mi suegra tiene que ir al doctor el lunes para que le den sus remedios entonces tenemos que irnos sí o sí. ¿Cómo puede ser que hagan esto con las personas?”, reclamó con rabia Sandoval.