Un centenar de venezolanos expresó su esperanza en fin del régimen de Nicolás Maduro

El 23 de enero es la fecha en que los venezolanos conmemoran la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ocurrida en 1958. Por eso, la comunidad residente en Chile escogió esta fecha para reunirse en manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, que en los últimos años ha provocado una diáspora que tiene a casi mil llaneros viviendo en Magallanes.

La Plaza de los Derechos Humanos, en Avenida Colón con Bories, fue el punto de encuentro, a las 20,30 horas, en que un centenar de venezolanos cantó, gritó y lloró por la situación que aqueja a su país. Gente de todas las edades, desde adultos mayores hasta bebés. También familias completas e incluso, parejas que se formaron en esta zona, se unieron en un solo canto contra Maduro.

La voz cantante la llevaba Geraldine Pérez, presidenta de la Agrupación de Venezolanos en la Patagonia Chilena, Avepach, y que lleva 12 años viviendo en Punta Arenas. Se casó con un magallánico y tiene un hijo “chilezolano” como le gusta decir. “Cuando llegué había solamente cinco familias venezolanas y a partir de 2014, cuando se iniciaron las protestas y asesinatos en Venezuela, comenzó la migración fuerte y que se agudizó en 2016, llegando siete venezolanos por semana”, por lo que calcula que hay 600 de sus compatriotas viviendo en este momento en Punta Arenas.

Respecto de los hechos que ocurrieron en la jornada de ayer en su país, con la proclamación de Juan Guaidó como “Presidente encargado” y el anuncio del Mandatario Nicolás Maduro de romper relaciones con Estados Unidos, la representante de los venezolanos residentes expresó que “era previsible, teníamos la esperanza de que iba a suceder hoy (ayer) por ser una fecha emblemática, porque el 23 de enero de 1958 cayó la dictadura de (Marcos) Pérez Jiménez, y fue el primer rescate de la democracia. Hoy nuevamente estamos rescatando a la democracia venezolana. Todavía tenemos incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, porque ahora dependemos de la reacción de las Fuerzas Armadas, a quién van a rendirle su cargo, a Maduro o van a reconocer la legitimidad de (Juan) Guaidó”, opinó Geraldine Pérez, que finalmente manifestó que “nosotros queremos regresar, darle ese empuje a la patria y que Venezuela renazca, porque es un país privilegiado”.

Uno de los momentos más emotivos de la manifestación ocurrió cuando se solicitó un minuto de silencio por aquellos que “pusieron el cuero a las balas”. Hubo lágrimas y miradas reflexivas, mientras unas gotas de lluvia daban un marco más sobrecogedor al acto.

Pero también hubo música alegre, propia de este pueblo, que de esta forma expresaba su esperanza de un cambio para que puedan retornar a sus hogares. Así rezaba, por ejemplo, un cartel: “No quiero seguir viendo ni escuchando a mi familia por videollamada… yo quiero estar a su lado”.

También hubo emoción al rezar un padrenuestro y cuando se cantó el himno de Venezuela, el que era saludado por algunos bocinazos de quienes circulaban por Bories y Avenida Colón.

Testimonios

Edelmira Mora es adulta mayor y proviene del estado de Zulia. Lleva tres meses viviendo en Punta Arenas y completó ocho en el país. Con sus años de experiencia, no duda en rotular al gobierno de Maduro como “el peor” que ha visto. “A las personas más longevas nos duele más. Es una lástima que hayamos caído en eso, porque Venezuela era un país precioso. Y ojalá ellos (el gobierno de Maduro) salgan y se vayan en paz, porque no se quiere que haya sangre ni nada de eso, sino que salgan en paz, se vayan, y dejen a Venezuela ser lo que era antes o mejor. He vivido muchos gobiernos, pero éste fue el peor, porque hasta que no se vaya, no vamos a poder hacer nada. Hay culpa de los otros gobiernos atrás, pero Dios quiera que aprendamos, porque de lo malo, uno aprende y ojalá los nuevos que vienen hayan aprendido de este gobierno, para que Venezuela sea mejor”, opinó Mora, que a pesar de eso, agradece la acogida que ha tenido en Magallanes, donde según su visión, “me siento aquí como en un cuento de hadas”.

La juventud también estuvo presente. Olgimar Núñez pasó a tercero medio en el Liceo Sara Braun y comentó que esta manifestación “nos da más esperanzas porque en Venezuela y todas partes del mundo están haciendo esto. Estamos presentes”.

Un caso especial lo representan la chilena Luz Miranda y su pareja, Emanuel Vera Luna. Se conocieron por Facebook, llevan seis meses de relación y ahora asistieron juntos a esta protesta. “Nos conocimos y se dio una amistad, y fui a Venezuela porque él tenía problemas con sus trámites y lo acompañé a Caracas. Vi la realidad de allá, supe lo que era hacer colas de dos horas para poder conseguir comida, era una suerte comer una vez al día, para la gente de plata, los niños buscando comida en la basura; como chilena viví la situación de un venezolano y horrible de verdad, hay que vivirlo para saberlo”, recalcó Miranda, mientras que Emanuel Vera reiteró que “quiero una Venezuela libre como antes, y espero que hoy se dé eso que queremos todos los venezolanos”.

Finalmente, Luis Valero, vestido con la camiseta de la selección vinotinto, se unió a esta esperanza de tiempos mejores para su país. “Días anteriores como que no se sabía nada, a nivel militar en Venezuela no vemos que den vuelta atrás, que den el brazo a torcer, siguen apoyando esa narcodictadura, porque como sabemos, ahí hay narcotráfico de por medio y estamos en eso. La esperanza nos creció mucho y estamos esperando que los militares den el paso, es lo único que falta para que gritemos la libertad”. A pesar de eso, valoró positivamente su estadía en Magallanes, donde lleva viviendo nueve meses. “Me tocó salir, la economía en Venezuela no era nada buena para nosotros, los jóvenes, estamos pensando en un buen futuro y el gobierno que tenemos no nos ha dado garantías para eso. La economía súper mala, la delincuencia cada vez más fuerte y eso nos llevó a tomar esta decisión. Aquí la estadía ha sido súper excelente, más que yo soy adolescente y desde que tengo uso de razón ha estado este gobierno, así que no sé lo que es vivir en una Venezuela libre, hasta que llegué aquí, que fue donde vi lo que es calidad de vida. Allá no tenemos calidad de vida, todo es una zozobra, todo es un miedo y llegar aquí y ver un giro en 180 grados es maravilloso”, concluyó el venezolano, que al igual que sus compatriotas, gritó al final “Maduro conchetumadre”, demostrando algo de lo que han aprendido viviendo en Chile.