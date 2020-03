Un operador turístico de 41 años es el segundo contagiado con el coronavirus en Punta Arenas. Este se suma al estudiante universitario, de 23 años, quien trabaja como guía turístico. Ambos pacientes se encuentran en buenas condiciones de salud y permanecen aislados en sus respectivos domicilios. Mientras tanto unas 40 personas permanecen en cuarentena debido a que tuvieron estrecho contacto con el nuevo contagiado, sumándose a los treinta vinculados al primer caso. Asimismo, hay cuatro pacientes sujetos a observación a la espera de los resultados que arrojen los exámenes.

En relación a esto último, uno de ellos corresponde a un turista francés, de 28 años, evacuado desde la vecina ciudad argentina de Ushuaia al Hospital Clínico de Magallanes por un eventual contagio.

Cabe consignar que uno de los casos que inicialmente había sido diagnosticado como positivo por el Instituto de Salud Pública, se trató de un error, por lo que esta persona pudo retomar sus actividades laborales al quedar fuera de toda sospecha, ya que finalmente era portador de influenza.

Desde la autoridad sanitaria regional, indicaron que entregaron los antecedentes al Ministerio de Salud, y será el Instituto de Salud Pública el responsable de realizar los análisis y emitir un informe explicando lo acontecido frente a esta equivocación. “Es el Instituto de Salud Pública el que debe manifestarse”, remarcó el seremi (s) Sergio Ruiz.

“Hasta que no tengamos una respuesta oficial del Instituto de Salud Pública, lo que vamos a estar haciendo son sólo elucubraciones. Hoy podemos pensar que fue un error en la transcripción en las planillas, que luego se corrigió, pero estamos a la espera de lo que diga el Instituto de Salud Pública. Esto es un error, en la vida todos cometemos errores, lamentablemente este fue un poco grave en el sentido que se le comunicó una enfermedad a una persona”, subrayó el intendente, en medio de los cuestionamientos respecto de por qué esto recién se oficalizó al día siguiente.

Evacuación humanitaria

Asimismo, las autoridades regionales anunciaron que realizarán una evacuación humanitaria desde el crucero Stella Australis. Es una persona inglesa, de 77 años, quien padece de cáncer por lo que su estadía en el barco se está volviendo muy riesgosa. El Servicio de Salud tomará todas las medidas al respecto.

En el mismo contexto, se realizará la evacuación de tres personas de nacionalidad chilena desde el buque Amundsen que está a la gira frente a Punta Arenas. “Serán desembarcados por el derecho constitucional que tienen para descender a su territorio nacional, porque el barco se va a las Malvinas (Falkland) y deja el territorio. Se hará un procedimiento sanitario y luego podrán ingresar al territorio nacional”, explicó el intendente Fernández.

Matrimonio retenido

en Santa Cruz

En relación a un matrimonio puntarenense retenido cuando viajaba en tránsito por territorio argentino, la primera autoridad regional dijo que se realizan las gestiones con la Cancillería para apoyar a la familia. “De acuerdo a todas las informaciones y normas que nos habían entregado, los chilenos íbamos a tener libre tránsito. Ahora hay que considerar que al ser un país federado, cada provincia toma sus propias determinaciones, entonces hay que ver cómo se compatibilizan ambos casos, pero se están realizando las gestiones”.

El matrimonio cruzó la frontera el domingo a bordo de su vehículo. Ya en la vecina provincia de Santa Cruz fue retenido y llevado a un gimnasio. Acusó que han sufrido el maltrato por parte de las autoridades transandinas y problemas de alimentación y de abrigo. Frente a ello han solicitado, tal como se ha hecho con otros extranjeros, ser trasladados a la frontera escoltados por vehículos policiales.

Alcalde Claudio Radonich: “Mi preocupación es por todas

las personas con las que tuve contacto desde el 10 de marzo”

“Hasta ahora no tengo ningún síntoma de los que podría tener, pero esta observación dura 14 días (desde el 10 de marzo), así que me quedan 6 días aún para estar en observación. Pero por ahora, estoy sin ningún problema trabajando desde mi casa”. Así con estas palabras, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, comenzaba su aclaratoria sobre la etapa de observación en la que se encuentra debido a un contacto que tuvo con un paciente positivo de este virus.

– ¿Cómo se enteró que debía entrar en etapa de cuarentena?

– “El lunes a las 19 horas recibí una llamada del Minsal y me dijeron que yo había estado con una persona que dio positivo. Efectivamente tuve una reunión con esa persona el 10 de marzo junto al director de Obras Municipales, dos arquitectos y un ministro de fe de la reunión. Por lo tanto, los cinco estamos en esta situación. Ahora estoy en mis funciones, pero vía on line para cumplir con los protocolos establecidos”.

– ¿Cómo tomó la noticia?

– “Fue una sorpresa esta noticia, pero estoy con los cinco sentidos puestos en el trabajo municipal desde mi casa”.

– ¿Cuál es el plan municipal para los próximos días?

– “Estamos esperando confirmar el cierre de todo el comercio no esencial, para que toda la ciudad entre en cuarentena voluntaria por 14 días. Esta medida busca que el impacto de esta crisis sea moderada. Queremos atenuar con esto la velocidad de contagio”.

-¿Qué ocurre con las personas que tuvieron contacto con usted desde el 10 de marzo?

– “Mi preocupación es por todas las personas con las que tuve contacto desde el 10 de marzo. Feria saludable, reuniones de vecinos, reunión con la ministra de Transportes, el Sindicato de Mujeres Pesqueras, etc. Hay muchas personas que tuvieron contacto conmigo y le pregunté a Salud sobre esto y me respondieron que no hay protocolo para las terceras personas. Es decir, hay que esperar para hacerme el examen y saber si doy positivo del Covid-19 o no, antes no hay ningún protocolo”.