Una treintena de familias deberá abandonar loteo irregular

Personal de la Dirección de Operaciones y Protección Civil del municipio inició este jueves el desarme y retiro de cercos y rejas perimetrales. En tanto, los propios residentes deberán deshacer sus construcciones y retirarlas del lugar en el transcurso de una semana.

Deben desalojar el sector en el plazo de una semana. Es la orden perentoria que preocupa a las cerca de treinta familias que se tomaron los terrenos de una cancha al final de calle Manantiales -en el límite de la villa Cardenal Raúl Silva Henríquez-, a falta de un lugar donde vivir. Se trata de una extensión de la denominada villa Las Etnias.

El problema, es que se trata de un bien nacional de uso público, en virtud de lo cual y por instrucción de la gobernación de Magallanes, funcionarios de la dirección de Operaciones y Protección Civil de la Municipalidad de Punta Arenas, apoyados por Carabineros, dieron curso al retiro de cercos y rejas perimetrales que estuvieran emplazadas en el área. “En estos momentos hay ocho viviendas construidas o en construcción, no las vamos a demoler porque se les dio la facilidad de que ellos lo hagan. Si no lo hacen, la próxima semana tendremos que desarmarlas nosotros”, declaró el timonel de Operaciones, Sergio Becerra.

Cabe señalar que los residentes ya habían sido notificados del eventual desalojo pero aún así, no saben qué pasará al cabo de unos días más. Al respecto, el delegado Luciano Saldivia, indicó con mapa en mano que la resolución implica que serán unas 60 las personas -entre adultos y niños- las que no podrán hacer vida en dicho terreno, colindante a villa Las Etnias, emplazada en predios particulares. “Necesitamos donde vivir. Por ejemplo en mi caso, con mi familia nos esforzamos para empezar a levantar nuestra casa y quedaremos en cero. Hay quienes critican esto de tomarse un terreno, pero para acceder a una vivienda hay muchas limitaciones. Esperamos que el alcalde nos escuche y reciba, para ver si llegamos a un arreglo”.

Las maderas

Durante los trabajos que realizó el municipio, los pobladores pidieron conservar las maderas y materiales que se estaban retirando, dado que les ha costado comprarlos, como bien lo indicó Estefany Marte (31), quien llegó hace un año a la región desde República Dominicana junto a su pareja, Yoel Feliz, con quien viven en la toma desde hace unos dos meses y serán padres en otros dos. “Gastamos 400 mil pesos y ahora, se llevan nuestros palos. De hecho, ya que ocupé un lugar ajeno, al menos que los devuelvan. Los arriendos son caros, mi pareja está sin trabajo y de lo poco que gano, debo mantener dos hijos que están en mi país”, dijo.

Sola y enferma

Lo que sucede en estos momentos en el sector tiene angustiada también a Marta Ibguren (52), quien llegó a Magallanes procedente de Colombia el año 2006, buscando una oportunidad. “Antes de llegar a esta toma, arrendaba y no sólo era caro sino que la discriminación era horrible. Quise tener después mi espacio y unas mujeres me estafaron con 2 millones de pesos y eso me llevó a buscar otro lado, hasta encontrar este, en febrero. Levanté la casa sola, invertí tres sueldos en ella y ahora voy a quedar en la calle. No sé qué voy a hacer con todo esto porque además no me encuentro trabajando debido a un problema digestivo. Me intervinieron hace poco y el martes 11 de nuevo entro a cirugía”.

El sector denominado área verde 1, consta de una superficie de 2.031,50 m2.