Unos 6 mil millones de pesos en subsidio estatal ha recibido Inversiones Australes en 30 meses de operación

En abril pasado, el seremi de Transportes, Marco Mella Bórquez, dejaba entrever la compleja situación contractual que atravesaría Inversiones Australes SPA, si no mejoraba en el corto plazo el cumplimiento de sus frecuencias, lo cual pasaba entre otros factores, por el hecho de no contar con una flota permanente de buses en las calles. El mantenimiento de los mismos, sumado a la demora asociada a la dependencia de repuestos provistos desde la zona norte, jugaban claro está, en contra de la concesionaria.

Así las cosas, esta semana y considerando que no se prevé un repunte en el cumplimiento de las frecuencias por parte de la firma adjudicataria del servicio de locomoción mayor en enero de 2017 bajo el nombre Vía Austral, la autoridad reiteró que en adelante, las opciones que se evalúan son principalmente dos: rescindir el contrato o cesionar la prestación a una nueva empresa, esto último una condicionante para la cual ya habría interesados.

Sólo en subvención estatal, la empresa ha recibido del orden de los 6 mil millones de pesos en los 30 meses de operación. Lo anterior, considerando que en los primeros 8 meses de funcionamiento, dicha compañía se embolsó 1.726 millones de pesos. Desde entonces los promedios de pago mensual han superado los 200 millones de pesos.

– A recordar, ¿cuáles son las exigencias centrales del contrato con Inversiones Australes SPA?, ¿qué han cumplido y qué no?, ¿cuáles son esos niveles?

– “Las exigencias son amplias y apuntan, principalmente, a entregar un servicio de calidad que asegure la continuidad operacional de los recorridos y a proveer un sistema de transporte urbano para Punta Arenas que sea eficiente y seguro. Este objetivo debe implementarse de acuerdo a un programa operacional específico, que por ejemplo, priorice 76 buses en hora punta mañana y hasta 20 buses en la noche. Además, hay exigencias técnicas que van desde cobrar una tarifa específica en todo horario, a poseer terminales en los cabezales, operar seis servicios con sus variantes nocturnas y contar con seguros específicos para los choferes. En general y según nuestras fiscalizaciones, la empresa ha tenido un cumplimiento promedio en torno al 80% los últimos meses, siendo el horario punta mañana el de menor desempeño, porque no se ha respetado la cantidad requerida de buses en dicho tramo horario”.

“Esto último responde a un fenómeno importante. La demanda en sí es dispar. Hace 15 años teníamos en la ciudad 20 mil autos en las calles y ahora son más de 60 mil, teníamos 119 mil habitantes y ahora vamos en 131 mil. Entonces la composición de los viajes también ha cambiado. Antes, un tercio de ellos eran en locomoción colectiva, otro tercio a pie y los restantes eran en autos particulares. Hoy a través de estos últimos, hay un aumento considerable de traslados, los que se concentran en la mañana por el tema de los colegios, trabajo y hospital, pero los regresos son diferidos y en ese sentido, los buses debieran tener mejor comportamiento a primeras horas, lo que no ocurre”.

– Justamente en abril señaló que a las 7 y 8 horas se registraba el menor cumplimiento y que en horarios punta, el desem-peño de los buses era feble. ¿Varió esto con las advertencias de la seremi?

– “El servicio no ha sido el esperado, pese a la constante fiscalización que hemos realizado para comprobar frecuencia y regularidad de los servicios. Además de informar de manera permanente esta situación al nivel central, hemos estado trabajando en los escenarios y alternativas que nos permitan subsanar estas falencias operacionales”.

Lejos de las exigencias

– La empresa debe contar con al menos 70 máquinas en horario punta de la mañana. ¿Con cuántas está operando realmente?

– “Esa es la cantidad de buses que debe disponer la empresa para cumplir con el plan operacional y eso fluctúa según el tramo horario. Ahora, la disponibilidad de máquinas ha variado y en los últimos meses, ha rondado los 60 buses en el horario punta mañana y eso está lejos de las exigencias que realizamos de manera permanente, lo que nos ha motivado a considerar alternativas que permitan recuperar los objetivos del plan operacional y que se alcancen los niveles exigidos”.

– ¿Cuántos recursos ha recibido como pago la firma de parte del Estado, en función de la respuesta a las frecuencias comprometidas?

– “El monto máximo de subsidio son $277 millones mensuales y en promedio desde abril a la fecha se han cancelado en torno a los $220 millones, equivalente al 80% del cumplimiento”.

– En virtud de las constantes falencias, en 2017 las infracciones a Vía Austral remitidas al Juzgado de Policía Local llegaron a 47, luego aumentaron a 98 en 2018 y hasta el mes de abril sumaban 48. ¿Dónde ha estado el foco de las fiscalizaciones?

– “Principalmente en el cumplimiento de las frecuencias, en la documentación de los choferes y aspectos relativos a la entrega de información como aquellas de orden operacional de la empresa. Acerca de estos, en lo que va del año se han cursado cuatro sanciones administrativas que ya están cerradas, mientras que hay otras en proceso. Estamos a la espera de contar con el catastro de los controles efectuados durante el primer semestre”.

– Hace tres meses usted dijo que no estaban dadas las causales para rescindir o cesionar el contrato. Con resultados más concretos a la vista. ¿ahora sí lo están?

– “Nuestro norte es la continuidad del servicio hacia los usuarios. El contrato firmado a fines de 2016 para el inicio en 2017 considera instancias como por ejemplo, que al no prestar el servicio por un día o no tener instalado el sistema de GPS e incluso acumular sanciones, no se puede cesionar el contrato sin autorización del Ministerio. Eso en particular no se ha dado acá. Sin perjuicio de eso, como el rendimiento ha sido malo, iniciamos conversaciones con la empresa para ver cómo dar una solución, donde la mejor alternativa es llegar a la cesión de contrato”.

– La logística para ‘cambiar de mano’, no es fácil. Pero ya hay ojos puestos en el servicio. ¿Se realizará una salida gradual de la concesionaria actual, como sucedió por ejemplo, con Alsacia, en Santiago?

-“Para nosotros es fundamental la continuidad del servicio, porque además de perpetuar el bienestar de los usuarios se garantiza también los puestos de trabajo. En la actualidad, el Ministerio se encuentra a la espera que la empresa Inversiones Australes presente la alternativa de cesión de contrato. Una vez que se presente esta propuesta, analizaremos sus alcances, siempre velando en la calidad de servicio que reciben los usuarios”.

Las mismas condiciones

– ¿Las condiciones del contrato que tiene hoy Inversiones Australes SPA serían las mismas para la nueva empresa?

– “Efectivamente, eso en el caso de cesionar, porque es el único escenario que permite dar continuidad a la operación”.

– Según han dicho los mismos trabajadores de la empresa, las máquinas no califican para la labor que deben desempeñar. ¿Dónde está la falla de raíz?

– “Los problemas en los buses se han dado principalmente porque se les está haciendo un mantenimiento insuficiente, lo que ha llevado a su deterioro y eso repercute en la poca disponibilidad de estos en las calles. Por lo mismo, si cesionamos contrato velaremos por el buen estado de los buses porque si no, tendremos más de lo mismo”.

– ¿Tiene Inversiones Australes SPA una fecha definida para entregar la propuesta de cesión?

– “Estamos a la espera de que la empresa presente su propuesta de cesión de contrato. Esperamos que eso se pueda concretar lo antes posible, para volver a entregar el estándar de calidad que los usuarios se merecen”.

– Al día de hoy, ¿qué nota pone la seremi de Transportes de Magallanes a Vía Austral?

– “Claramente, como Ministerio, no estamos satisfechos y creemos que el servicio debe mejorar considerablemente para que los usuarios tengan un buen transporte urbano. Estamos trabajando incansablemente para que este proceso de término y transición sólo reporte beneficios para las personas y en ese sentido, los habitantes de Punta Arenas pueden estar tranquilos, pues abogaremos por la implementación de un sistema eficiente, de calidad y más seguro”.

El contrato de transporte urbano mayor en Punta Arenas tuvo su inicio formal el 5 de enero de 2017 y se extiende hasta el 5 de enero de 2022.