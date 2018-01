Vándalos quemaron seis añosos cipreses patrimoniales del Cementerio Municipal

Un repudiable acto de vandalismo fue el que cerca de las 10 horas de ayer empañó la celebración del año nuevo de quienes llegaron al Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas, para honrar la memoria de sus seres queridos.

Esto porque en el sector de los nichos contiguos a calle Angamos, desconocidos generaron un incendio que causó daños totales en seis añosos árboles patrimoniales, situación que dejó perplejo al administrador del Cementerio Sara Braun, Claudio Carrera Doolan, quien dio a conocer los antecedentes preliminares que se levantaron tras lo sucedido en el campo santo. “La puerta del cementerio se abrió a las 8 de la mañana, había mucha visita, tuvimos 1.200 personas en la apertura. Esto -el incendio- debe haber sido no más allá de las 9,45 horas, porque a las 10 horas pasó un vecino para a avisarnos. Fueron seis cipreses canadienses macrocarpa, nuestro orgullo, los que tienen 115 años. Hay personas que vieron a un grupo de jóvenes, supuestamente tres hombres y una mujer, que serían los responsables. Según la hipótesis que se maneja, los responsables habrían salido corriendo por arriba de los nichos, así que si alguien tiene antecedentes o andaba entre las 9 y 10 de la mañana en el sector sur -del cementerio- por la puerta de Angamos y vio a alguien, puede acercarse a entregar los datos a la administración o a Carabineros, porque se hizo la denuncia a la Fiscalía”.

El fuego en los árboles afectados fue extinguido por voluntarios de la Primera Compañía de Bomberos.

Monumento Histórico

Carrera Doolan recordó que los árboles que fueron quemados se encontraban, desde el año 2012, dentro de la categoría de Monumento Histórico. “Eso hace que tengan un doble valor para la comunidad. Es un patrimonio de todos que perdimos producto de la indolencia de personas al prender fuego cerca de estos árboles o al haberlo hecho en forma intencional. Mañana (hoy) recibiremos 150 cipreses que nos fueron donados por Conaf. y lo paradojal es que nunca pensamos que íbamos a tener que reponer tan rápidamente estos espacios”.

Finalizó diciendo que el daño causado es irreversible, por lo que deberán ser retirados. “Además el riesgo es para transitar, tenemos que limpiar. Hay más de 40 sepulturas que están dañadas producto del hollín y del agua”.

Municipio

El acto vandálico, respecto del cual no se conocen los responsables, fue repudiado también por parte del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien acudió al cementerio cerca de las 10 horas, para constatar las consecuencias de lo ocurrido. “Aquí no se quemaron árboles, sino que parte de nuestro patrimonio. Nuestro cementerio es uno de los más lindos del mundo y una de sus principales características es conservar justamente estos maravillosos árboles. Me cuesta pensar que hayan vecinos nuestros que sean tan desgraciados y que estén dispuestos a cometer este daño, que además es irreparable”, dijo junto con señalar que las pérdidas aún no son cuantificadas, “ya que el daño generado es impagable”.