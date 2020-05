Vecinos de villa Condell denuncian alza injustificada en sus cuentas de la luz en casi el doble de lo normal

Revuelo causó en redes sociales una publicación de una vecina de villa Condell, donde daba cuenta de un alza abultada en su cuenta de luz.

Ante esta denuncia, La Prensa Austral se comunicó con la afectada, Daniela Vera Tejeda, y confirmó que no es sólo ella la afectada, sino que toda la villa donde ella reside.

Daniela, quien es dueña del almacén La Pollito, acotó: “Este mes me subió la cuenta de la luz en 50 mil pesos aproximadamente y acá en la villa, que somos 120 vecinos, hay 60 que han reclamado que les subió el doble sus cuentas de la luz. Yo, como soy Caja Vecina en mi negocio y me pagan las cuentas, los vecinos me dicen que están enojados con esta alza, que es injustificada”.

La locataria agregó que “las cuentas pueden subir por la temporada, pero que suban un poco, no el doble. Imagínese a los adultos mayores, ¿cómo lo van a hacer si les suben sus cuentas de esta manera?”.

Además, la locataria añadió, molesta, que desde la empresa Edelmag le dijeron que tiene que pagar las cuentas de su consumo: “Como vecinos nos agrupamos y decidimos que presentaremos un reclamo como comunidad, porque hemos llamado y nos dan como respuesta que tenemos que pagar solamente y varios vecinos, individualmente, han hecho reclamos vía mail, pero les dicen que eso tiene un cobro de 9 mil pesos. ¡Nos cobran por reclamar casi 10 mil pesos, eso no puede ser!”.

Otra de las vecinas afectadas es Katherine Vega, quien recalcó: “A mí también me subió el doble en la última cuenta de la luz, y si yo no pago, el otro mes me van a cobrar igual y no puedo dejar de tener luz”.

Otra de las afectadas de la villa decidió mantener en resguardo su identidad, porque no quería tener, según ella, represalias de parte de la empresa: “No puede ser que suba la cuenta de la luz al doble de lo normal, además, los de la empresa no dejan ver el medidor, ellos lo tienen en una caja con llave y no podemos ver si efectivamente lo que nos cobran es lo que consumimos”.

Ante estos reclamos, la empresa Edelmag informó que, para efectos de reclamos, los usuarios deben informar a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles para la regularización.