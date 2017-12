Viuda de trabajador que falleció al inhalar gases tóxicos: “En estos minutos he quedado totalmente desamparada”

El reciente 16 de diciembre Susana Ojeda Guineo y Sergio Torres Martínez celebraron su primer aniversario de matrimonio. Un año de alegrías y buenos recuerdos que abruptamente terminó con un penoso desenlace este miércoles, cuando el trabajador se lanzó heroicamente a rescatar a un compañero de trabajo con quien realizaba una limpieza de una cámara subterránea, inhalando gases sulfurosos que emanaban desde el fondo de ésta, producto de las especies marinas en descomposición que se encontraban en dicho desagüe.

A raíz de aquella acción, el hombre de 52 años que se desempeñaba como buzo marisquero falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (Uci) del Hospital Clínico de Magallanes, en circunstancias en que los profesionales facultativos hacían todo lo posible para salvarle la vida. Sin embargo, la gran cantidad de sustancias contaminadas que ingresó por sus vías aéreas y digestivas terminaron por dañar considerablemente sus órganos.

Torres Martínez era oriundo de la ciudad de Concepción, pero vivía en la capital regional de Magallanes hace 17 años. Asimismo, su esposa tiene un hijo de 13 años que lo quería como un papá y que según afirmó la madre, “era la imagen paterna que él tenía”.

La jornada de ayer fue devastadora para la viuda, quien debió llevar a cabo los trámites de rigor en el Servicio Médico Legal, para posteriormente trasladar el cuerpo hasta su domicilio, lugar donde se efectuó el responso y velatorio del malogrado trabajador.

Con evidente desazón, la señora Ojeda explicó que su malogrado marido se conocía hace muchos años con Richard Pinilla Vergara, compañero de trabajos esporádicos que actualmente se encuentra hospitalizado en estado crítico y con riesgo vital. Sin embargo, el fallecido no tenía ninguna relación contractual con la empresa contratista de su colega, sino que simplemente lo ayudaba a hacer “algunas peguitas que iban saliendo”.

“El estaba haciendo trabajos esporádicos con Pinilla, pero la última vez estuvo trabajando en una salmonera y se retiró de ahí hace como un mes. El buceaba y siempre con el señor Pinilla hacían esos trabajos. Hace como dos semanas estuvieron en el muelle Prat limpiando unos barcos, pero en la parte de desagües yo creo que antes habían hecho esas labores porque Pinilla conocía ese trabajo. El nunca fue contratado, siempre trabajaba así no más y le pagaba por el día, porque eran faenas cortas de dos, tres días o a lo más una semana. De hecho este trabajo era por pocos días”, relató.

Del mismo modo, a Susana le cuesta entender las circunstancias del accidente que enluta a la familia, preguntándose el porqué no se tomaron las medidas de seguridad necesarias como para resguardar la integridad de ambos operarios.

“Yo no entiendo por qué ocurrió esto, si hasta donde sé Pinilla tenía toda la implementación. Yo no sé si a Sergio le había tocado limpiar fosas sépticas, pero yo sé que Pinilla sí, él y el resto de su gente sí lo hacía. Pero la verdad es que no sé por qué bajaron sin mascarillas. Pienso que mi marido no se dio cuenta que su amigo se desvaneció por los gases, sino cómo no iba a atinar igual a protegerse”, sostuvo.

En el desamparo

No obstante, lo que convierte este trágico escenario en una angustiosa y desesperante situación, es que la mujer tiene cinco meses y medio de embarazo, donde Sergio era el sustento económico de la familia, inquietante contexto en el cual admite que “en estos minutos quedé totalmente desamparada”.

“Son tantos sentimientos encontrados, tengo rabia hasta con él porque no entiendo cómo no pensó en mí o en sus familiares. El vio a su compañero y quiso salvarlo nomás. El siempre tenía estos buenos gestos con los demás, era demasiado bueno y si tenía que ofrecer lo último que tenía, él lo daba”, sentenció.

Durante este viernes se espera que arribe a Punta Arenas un hijo de 30 años del malogrado trabajador, quien asistirá al funeral de su infortunado padre, exequias que se realizarán a las 15 horas de mañana en el cementerio Parque Cruz de Froward.