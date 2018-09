Vocera de la “toma” Las Etnias: “Si no nos dan soluciones esta pelea va a seguir, porque ya estamos preparando manifestaciones”

Son 107 las familias que ocupan un terreno particular en el sector norponiente de la ciudad. La carencia del suministro eléctrico ha implicado que se “cuelguen” del tendido, ocasionando problemas para los vecinos de la villa Raúl Silva Henríquez.

“Nosotros no queremos casas, porque ya tenemos las nuestras. Lo que queremos es luz, y queremos pagar por ella. Nuestra idea no es colgarnos al tendido eléctrico, pero si no nos dan soluciones esta pelea va a seguir, porque ya estamos preparando manifestaciones. Estamos aburridos de enviar cartas a Edelmag, al municipio para que nos den una solución”, fueron las rotundas declaraciones de Elizabeth Trujillo, vocera de la toma “Las Etnias”, luego de que el gobernador provincial Nicolás Cogler realizara ayer una visita al sector norponiente de la ciudad, donde 107 familias mantienen una toma en un terreno particular, y no definiera con los pobladores movilizados un próximo encuentro. Sin embargo, tras ser increpado por un conjunto de personas, Cogler terminó cediendo y citándolos para el lunes 1 de octubre, en las dependencias de la casa de gobierno provincial. El jefe provincial anunció también que se reuniría con los representantes de la villa Silva Henríquez, a las 18 horas de mañana.

“Me parece chistoso que nos digan que en Punta Arenas se postula a casa de 3 a 5 años, cuando tenemos familias que están 10 años en agrupaciones y nunca tienen una respuesta”, añadió Elizabeth Trujillo.

La visita del gobernador al lugar de la toma, respondió a los incidentes ocurridos la noche del miércoles, a raíz de los reiterados cortes de luz que sufren los habitantes de la villa Silva Henríquez, quienes responsabilizan de ello a las familias que ocupan el terreno del predio privado, debido a que éstos se estarían “colgando” del tendido eléctrico.

Cabe recordar que tras el asentamiento de los pobladores de la toma Puño en Alto, en abril de 2016, otras familias que no formaban parte de aquel conglomerado y que igualmente tenían problemas habitacionales tomaron su ejemplo, instalándose entre las prolongaciones de las calles Enrique Abello y Manantiales, formando nuevas “tomas” que ignoraban que el sitio en cuestión es de propiedad de la empresa Salfa.

Esta realidad generó los primeros inconvenientes cuando los residentes empezaron a necesitar de los suministros básicos, principalmente de la electricidad, debido a que habitan personas con ciertas enfermedades crónicas, por lo que se las ingeniaron para utilizar de manera ilegal o “colgándose” a la red que abastece a la población aledaña, ocasionando una sobrecarga en el transformador e implicando reiterados cortes de luz, situación que la noche del miércoles se convirtió en la gota que rebasó el vaso.

Fue una conexión subterránea al tendido eléctrico el motivo de la interrupción del suministro, que derivó en que los habitantes de la población Raúl Silva Henríquez salieran de sus casas y se congregaran en la intersección de las calles Manantiales con Juan Ruiz Mansilla para manifestar su molestia, expresando algunos que sus aparatos electrónicos han resultado dañados.

Con una fogata, los vecinos reclamaron la presencia de las autoridades exigiendo una solución concreta a este conflicto. Fue en ese momento en que personal de la empresa Edelmag se constituyó en el sitio del suceso, siendo resguardados por Carabineros, exacerbando a la gente de la toma, quienes se resistieron a que les retiraran la conexión subrepticia, incluso lanzando una bomba molotov, obligando la utilización del carro lanza agua.

Presencia de autoridades

Tras el serio incidente las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto, al punto que ayer, antes de las 16 horas, se apersonaron en el lugar de tensión, pese a haber sido solicitada su presencia por ambos sectores con semanas de anticipación.

El gobernador Nicolás Cogler, acompañado por otros funcionarios de gobierno, constataron en las inmediaciones del área de tensión que no existiesen otras conexiones irregulares que puedan poner en peligro a las personas, lo cual fue aprovechado tanto por los vecinos de la Silva Henríquez como por los moradores del terreno ocupado con la finalidad de solicitar la mediación del jefe provincial, y que de esta forma se analice una eventual salida conciliadora que asegure la tranquila y normal convivencia entre ambos sectores.

“Vamos a trabajar junto con el Serviu para poder tener un catastro de todos aquellos vecinos que viven en la toma y por cierto asegurar el suministro a los residentes que pagan sus cuentas”, aseguró Cogler, aunque reflotando los dichos del seremi de Vivienda, José Miguel Horcos, respecto a la gran cantidad de personas que están postulando por el conducto regular, como también que no es posible destinar suministros en un terreno particular.

La presidenta de los vecinos de la población Silva Henríquez, Liz Cárcamo, sostuvo que “creo que cualquier familia necesita satisfacer sus necesidades, nosotros no estamos de acuerdo a que ellos tengan una calidad de vida inferior a la que corresponde, pero no somos nosotros quienes tenemos que resolverlo, sino que tienen que ser las autoridades”.