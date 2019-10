Vuelco judicial: adolescente detenida por apuñalar a un joven habría actuado en legítima defensa

Según se detalló ayer en tribunales, la víctima ingresó ebrio y a la fuerza a la casa de la menor, golpeándola y amenazándola.

Un grave hecho fue reportado durante la tarde del domingo, cuando una adolescente de 16 años fue arrestada en su domicilio por personal de Carabineros tras apuñalar con un arma cortopunzante a su ex pololo, quien se encontraba en manifiesto estado de ebriedad. Ayer se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía la audiencia de control de detención, en la cual se conoció el detalle de lo que realmente habría sucedido, ocasionándose un verdadero vuelco judicial en este caso.

Previamente, el fiscal Oliver Rammsy formalizó a la imputada de iniciales Y.A.F.M. por el delito de homicidio frustrado, narrando los hechos que acontecieron a eso del mediodía del domingo, cuando el joven identificado como B.A.V.V., ingresó al domicilio de su ex polola, ubicado en la población Raúl Silva Henríquez, donde sostuvo una discusión con ella, momento en que esta última se premunió de un cuchillo para defenderse y atacó al joven, provocándole una herida penetrante cervical con sangrado profuso, quedando el individuo de 22 años internado en el Hospital Clínico de Magallanes.

El persecutor le solicitó a la jueza Connie Fuentealba decretar el arresto domiciliario total para la menor de edad, a lo cual se opuso el defensor penal Richard Maldonado, quien relató una versión distinta, basándose en la hipótesis de la legítima defensa.

Legítima defensa

El abogado manifestó que la víctima de este hecho de sangre se encontraba en estado de ebriedad cuando llegó a la vivienda de la imputada, con quien sostuvo una discusión en el exterior de la casa para luego ingresar por la fuerza a la misma. La declaración de su representada señaló que hace un mes dejó de pololear con el individuo porque éste la golpeaba cuando él ingería alcohol o se drogaba con diluyente, y siempre accedía a su casa entrando por una ventana cuando su mamá no estaba.

Prosiguió diciendo que ese domingo la menor le dijo al ex pololo que se retirara, pero éste impulsado por los celos y sabiendo que ya no mantenían una relación sentimental, le recriminó que ella estaba con alguien más, razón por la cual la agredió con un trozo de madera y procedió a entrar por la fuerza al domicilio para cerciorarse que no hubiese otro hombre. Fue el momento en que la madre de la adolescente se encerró en su dormitorio, quedando ambos jóvenes discutiendo. Los golpes continuaron -según indicó-, hasta que el joven empujó hacia la cocina a la menor, y tras propinarle varios golpes y ocasionarse un forcejeo se cayó un cuchillo “para cortar pan” que ella tomó para defenderse.

“Yo tomé ese cuchillo para defenderme mientras estaba sentada en el suelo, para que él no me pegara más, y ahí se acercó mucho y se enterró el cuchillo en el cuello y él mismo se corrió para atrás y comenzó a sangrar. Yo no hice ninguna maniobra para enterrar ese cuchillo. Mi mamá me tiró una toalla que yo le puse en el cuello hasta que llegó la ambulancia”, fue parte del testimonio de la imputada.

Violencia en el pololeo

Asimismo, el defensor detalló una declaración de un médico que descartó que existiese una lesión en la arteria que requiriera una cirugía de urgencia, sin permanecer en riesgo vital, por lo que argumentó que nunca hubo un ánimo de matar, además que la víctima no quiso prestar declaración.

También, Maldonado expuso una serie de graves episodios de violencia por parte del sujeto en contra de su representada, los que fueron acreditados por una profesional de la ONG Raíces y también por el nutrido prontuario delictual del sujeto, que registra a lo menos diez causas por lesiones, porte de arma, amenazas, entre otros ilícitos.

Al respecto, la magistrada decidió considerar la tesis de la legítima defensa, no accediendo a la imposición de medidas cautelares en contra de la imputada, pero sí tras una solicitud del defensor, decidió decretar en contra de la víctima la prohibición de acercarse a la menor de edad, ante una eventual venganza por parte del sujeto.