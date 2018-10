Argentina condenada por mortal accidente no habría tenido prohibición de salir de la región

Asimismo, cuando la Corte Suprema desestimó el recurso de amparo interpuesto por la defensa, ordenó a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas dar cumplimiento al respectivo ingreso, lo cual no fue informado de manera oportuna al Juzgado de Garantía para despachar la orden de detención.

“Ella cayó en una desesperación tremenda y una decepción más grande aún, y en esa condición fue la última vez que hablé con ella”, manifestó hace algunos días a La Prensa Austral el abogado Guillermo Ibacache, defensor de la ciudadana argentina Mariela Edith de los Milagros Mañé, condenada a una pena de cinco años de presidio efectivo por la muerte del colombiano Mario Carabalí Valencia, y que a la fecha aún no ingresa a la cárcel a cumplir la sentencia.

El 18 de agosto pasado fue declarada culpable por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, siendo favorecida con el beneficio de la libertad vigilada intensiva tras acreditarse su autoría en los delitos de manejo en estado de ebriedad causando muerte, lesiones graves, leves y daños, con la agravante de no haber obtenido licencia de conducir.

No conforme con aquello, el fiscal Fernando Dobson interpuso un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones con el fin de revocar la pena sustitutiva, decretando el tribunal de alzada el 10 de septiembre que Mañé debía cumplir efectivamente la pena privativa de libertad.

Tres días después, Ibacache presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, documento en el que entre otras cosas se solicitaba acoger una orden de no innovar, lo que significa que la condenada no debía ingresar a prisión hasta que no se resolviera la acción judicial.

No obstante, y al tener conocimiento de esta situación, el Ministerio Público no habría solicitado imponerle ningún tipo de medida cautelar para evitar un eventual peligro de fuga de la mujer.

En la instancia anterior, la Corte de Puerto Montt se declaró incompetente y el caso volvió a Punta Arenas, donde los ministros Marta Jimena Pinto, María Isabel San Martín y Fabio Jordán rechazaron el recurso. Empero, y utilizando a su última alternativa, el abogado defensor recurrió a la Corte Suprema en el plazo legal que tenía, declarando el 25 de septiembre el máximo tribunal del país inadmisible el amparo.

La sentencia firme y ejecutoriada fue remitida a la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la que -por motivos que se desconocen- no habría informado de aquello al Juzgado de Garantía local para que este tribunal pudiese despachar de inmediato una orden de detención en contra de la ciudadana argentina, lo cual se concretó recién el pasado jueves 4 de octubre habiendo transcurridos 9 días de que la causa fuera fallada.

La Prensa Austral concurrió hasta el Departamento de Extranjería y Policía Internacional de la PDI con la finalidad de obtener información respecto a una eventual salida del país de Mariela Edith de los Milagros Mañé por un paso habilitado -ya que al no tener arraigo regional podía hacerlo-, sin embargo la respuesta fue que aquella información era personal y no podía ser entregada a terceros si no fuese por medio de una orden de algún magistrado o por instrucción de un fiscal.

Este medio intentó comunicarse con el persecutor jefe de Punta Arenas y quien estaba a cargo de la causa, Fernando Dobson, sin embargo él no se encuentra por estos días en la región.