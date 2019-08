Vecinos denuncian mala calidad de trabajos en parque Aves Australes

Antes de que la obra que costó 200 millones de pesos sea recepcionada por los inspectores técnicos, las palmetas de caucho con que se encuentra cubierta la plaza de juegos de la villa Aves Australes, en la esquina de Condell con Ñandú, se soltaron debido a la mala adherencia a la superficie.

Luisa Castillo , presidenta, y María Obando, tesorera de la junta de vecinos del sector poblacional ubicado al norponiente de la ciudad, convocaron el viernes, a las 15 horas, a los medios de prensa y autoridades municipales para ser testigos de las deficiencias que saltan a la vista de los trabajos ejecutados.

Sólo concurrieron los concejales Arturo Díaz y Verónica Aguilar, y algunos medios de comunicación.

Las obras estuvieron a cargo de la empresa Concardi Ltda. con una inversión de 199.373.058 pesos, proveniente de fondos regionales, actuando como mandante la Municipalidad de Punta Arenas.

Luisa Castillo recordó que lucharon cuatro años para conseguir una plaza de juegos, pero su terminación no fue satisfactoria. “Todavía no está recepcionada, pero así con todo fue abierta a la comunidad quedando al descubierto una serie de falencias, con malas terminaciones, palmetas que se están levantando, con un radier de cemento que no es de los mejores. Lo único bueno es la iluminación”, remarcó.