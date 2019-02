Pablo Muñoz, hermano de pintor asesinado: “Ojalá que pueda cumplir una buena cantidad de años en la cárcel antes de salir en libertad”

Desde la Región de los Lagos, los familiares del trabajador ultimado hicieron un llamado a que se haga justicia y se les imponga a los imputados “todo el rigor de la ley”. Además, aseguraron que prefirieron no asistir al juicio porque consideran Punta Arenas como una ciudad insegura.

Roberto Martínez Arriaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

Desde el pasado viernes se lleva a cabo en el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas el juicio en contra de una pareja de pololos que fueron acusados como autores del delito de robo con homicidio del pintor osornino César Muñoz Yefi, quien murió la madrugada del 19 de mayo de 2018 en la intersección de las avenidas Martínez de Aldunate con Pedro Aguirre Cerda tras recibir una certera puñalada en el corazón.

Durante la mañana del lunes, Sebastián Alvarado Pailacheo y su ex pareja de iniciales C.A.V.L. declararon ante los magistrados en calidad de imputados, reafirmando su participación en los hechos que fueron denunciados inicialmente.

Bajo este contexto, La Prensa Austral se contactó con el hermano del malogrado trabajador que llegó a Magallanes en busca de mejores oportunidades laborales, encontrando en la región más austral su trágico desenlace. A nueve meses del crimen, sus familiares aún permanecen con el justificable dolor que les ha significado toda esta situación, por lo que le solicitaron a los jueces que se haga justicia y se les imponga a ambos imputados “todo el rigor de la ley”.

“La idea es que se pueda conseguir el máximo de la pena para que puedan cumplir, porque puede que le tiren diez años pero pueden estar cinco adentro y después irse libres, y por buena conducta pueden estar menos tiempo. Ojala que pueda cumplir una buena cantidad de años en la cárcel antes de salir en libertad. Cualquier persona que pierda un ser querido es lamentable sea de donde sea, tanto aquí o más él que fue a perder la vida tan lejos. Cuesta llevar esta pérdida, se echa de menos pero a la larga hay que asumir todo lo que va pasando día a día”, manifestó desde la Región de los Lagos, Pablo Muñoz, hermano de César.

Consultado respecto a la admisión de los acusados en su participación en el delito, el familiar aseveró que “es lamentable que ellos hayan reconocido el crimen, pero a la vez para nosotros es una alegría, en el sentido de que se va a poder hacer justicia porque para ellos puede ser un agravante. Lo único que le podemos decir a ellos como familia es que la pena que les den será el justo castigo hacia una persona que le quitó la vida a otra. Yo no les puedo desear mal porque no los conozco, ellos tampoco conocían a mi hermano, se vieron en una necesidad de delincuentes de que quizás necesitaban dinero y no miraron para atrás”, relató.

Finalmente, Pablo aseguró que con lo que le pasó a su hermano no se siente seguro si viajaba a Punta Arenas, motivo por el cual prefirieron como seres queridos no asistir al respectivo juicio, pese a que les ofrecieron todas las comodidades para permanecer en la zona.

“A nosotros nos ofrecieron estadía, el viaje y todo para ir allá, pero la verdad es que quedamos traumado por cómo es la seguridad en Punta Arenas, no sabemos cómo es allá. Se supone que Magallanes era una región mucho más tranquila que Osorno, una ciudad de turismo, pero con lo que pasó con mi hermano tenemos desconfianza de cómo podía ser el barrio donde nos quedaríamos o a lo mejor la familia de ellos podría tener represalias en contra nuestra”, concluyó.

Cabe señalar que para esta jornada está contemplado que el juicio concluya, instancia en que la Fiscalía está solicitando el presidio perpetuo para Alvarado Pailacheo, mientras para su expolola pidió la pena de ocho años de régimen cerrado en la cárcel juvenil.