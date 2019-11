Sesenta años después de su egreso, en 1959, un grupo de ex alumnas del Liceo de Niñas Sara Braun se reunió en Punta Arenas. El encuentro, que congregó a ex estudiantes residentes en Magallanes y a otras provenientes de distintas ciudades del país y del extranjero, se efectuó en el Restaurante El Arriero. Las ex alumnas también desarrollaron otras actividades en nuestra ciudad