Las “buenas panzadas” de los magallánicos

Como todos los miércoles, el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red TV tuvo como invitada a la doctora María Luisa Cordero. Al abordar el tema Covid y a la pregunta de Eduardo Fuentes sobre si el ex ministro Jaime Mañalich merecía haber sido acusado constitucionalmente, la panelista respondió: “¿Pero cómo le van a echar la culpa a Mañalich de las fiestas que hay en Punta Arenas? Porque ya están inventando que en Punta Arenas hay una mutación del bicho. Que no se enojen mis amigos de la República Independiente de Magallanes, allá les gusta juntarse, pegarse sus buenas panzadas, tienen calefactores dentro de las casas, el aire seco y nadie come con mascarilla ni conversa con mascarilla. Y ahí tienen el resultado”.

Relacionado