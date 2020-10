Sergio Lavandero es reconocido como el científico N°1 de Latinoamérica en investigación cardiovascular

El doctor Sergio Lavandero, académico de la Universidad de Chile y Director de ACCDIS es reconocido como experto internacional, número uno en Latinoamérica y el trigésimo cuarto a nivel mundial en investigación del corazón y mitocondrias cardíacas

En el marco del Día Mundial del Corazón, el doctor Sergio Lavandero, profesor de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, profesor adjunto de la División de Cardiología, University of Texas Southwestern Medical Center (Dallas, Texas, USA) y director del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDIS), fue reconocido por la guía internacional de médicos expertos Expertscape, como el académico número uno en Latinoamérica y en Chile en investigación sobre el corazón y mitocondrias cardíacas durante los últimos diez años.

El doctor Sergio Lavandero ocupa el puesto número 34 en más de 8.500 científicos en todo el mundo, dedicados al estudio de las mitocondrias en el corazón. Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

“Es un honor ser clasificado como experto internacional y poder contribuir junto a médicos, científicos y comunidad en general en temas relevantes a las enfermedades crónicas no transmisibles, en los que me he especializado por más de 30 años. Hoy más que nunca necesitamos seguir invirtiendo en ciencia y tecnología, formar la próxima generación científica de relevo pero también promover hábitos saludables que reduzcan los factores de riesgos asociados al desarrollo de estas enfermedades, las cuales representan las primeras causas de muerte en el mundo” comentó el doctor Sergio Lavandero, quien es académico nacional e internacional, editor asociado de Circulation y también divulgador científico.

¿Qué es Expertscape?

Es una guía médica internacional que aloja expertos en 29.000 temas biomédicos basados en PubMed, biblioteca científica que aloja una variedad de referencias bibliográficas y resúmenes de artículos de investigación biomédica. Su objetivo es brindar una segunda opinión al consumidor de atención médica, clasificando a expertos de acuerdo con sus trayectorias demostradas en enfermedades, afecciones y tratamientos médicos específicos. Expertscap reúne a los científicos mejores calificados en cualquier parte del mundo, estado o ciudad.