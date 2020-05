Las normas y las leyes de un país tienen por objeto regular situaciones que se deben considerar normales y que requieren algún grado de certeza. En efecto, cuando se castiga a quien mata a otro, la situación normal es que las personas no salen a la calle a matar a otros, en otro orden de cosas la ley de accidentes del trabajo se establece teniendo presente un catálogo más o menos claro de afecciones que un trabajador puede presentar en sus respectivas actividades laborales, y así en muchas otras áreas del derecho.

Por otra parte, cualquier acción humana se desarrolla considerando un cierto grado de estabilidad, seguridad, confianza, así las acciones de gobierno tienden a enfrentar y superar problemas cuya causa y consecuencias conoce: la pobreza, el desempleo, el abandono de niños o niñas, la seguridad de un Estado y tantas otras. En el mismo sentido las relaciones humanas se construyen a partir de aquello que se considere normal o natural, es natural que una persona muera y por ello se toman providencias para cuando ya no esté, también es natural que primero partan los padres y luego los hijos y de ahí tanto sufrimiento cuando la situación se invierte, es natural contar con condiciones razonables para trabajar, y así tantas otras situaciones humanas que permiten tomar decisiones.

Pero, hoy, la regla general es la incerteza, la incertidumbre, lo desconocido y ante eso las decisiones probablemente serán erradas.

En poco más de dos meses las medidas y las precauciones frente al Covid-19 han mutado de manera vertiginosa: usa guantes, no uses guantes, te acercas o no te acercas a las personas, se contagia por aire, por contacto o por mucosa, así tantas otras como los efectos del virus mismo, la generación de anticuerpos. su mortalidad o las formas que tiene de atacar nuestro organismo. Se sabe muy poco y se desconoce tanto.

Frente a esto existirán muchas normas administrativas, reglamentarias y legales incompletas, insuficientes y, probablemente, ineficientes y no se tiene claridad de los derroteros o directrices necesarias para avanzar. En razón de lo señalado, me parece necesario destacar que, cualquiera sea la norma y su alcance, la dictación de la normativa debe resguardar siempre al sujeto que pretende regir, las normas que se establezcan, entonces, siempre deben interpretarse en el sentido que causa el mayor beneficio para el ser humano y el menor perjuicio, pues al final del día el Estado, así como las normas que componen su ordenamiento jurídico, están destinadas al beneficio y al bienestar del ser humano en su conjunto y no de un grupo o clase determinado.

De esta forma, ante cualquier duda en la aplicación de una ley, instrucción o reglamento, sin lugar a dudas, que éstos pueden presentar errores, vacíos o imperfecciones, pero lo importante es que siempre se interpreten en términos y en el sentido que proteja y beneficie a las personas y no de otra manera.

Pero lo que no admite discusión alguna es que no existe incertidumbre respecto a quienes no están en condiciones de afrontar esta peste sin ayuda de terceros, sea el Estado o la comunidad organizada, por ello me parece inadmisible que dicha ayuda o apoyo sea comedido, limitado o restringido por el Estado; más de alguna vez se ha dicho que el Estado se debe preocupar de los pobres porque los ricos y los poderosos se pueden cuidar solos… me parece que es un buen momento para que se haga efectiva esta sentencia, porque la ayuda no puede ser para el 70% del 40%, sino que para el 100% que lo requiere con urgencia.