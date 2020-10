Madre relata dolorosa experiencia con su hija de 16 años enferma de Covid: nunca tuvo ayuda médica

En el más absoluto abandono una madre ha debido luchar sola para sacar adelante a su hija contagiada por Covid. A pesar de las suplicas, llamadas y correos enviados su hija no tuvo ayuda médica, ni cuando la piel se le puso azul por la falta de aire. Ciertamente no fue evaluada por un médico y su alta médica la recibió por correo electrónico. Todavía tiene fiebre, mientras su mamá, quien nunca se enfermó, deberá permanecer en cuarentena preventiva hasta este 22 de octubre por ser contacto estrecho.

Es la historia de Francisca Gallardo, quien vivió dramáticos y complejos días con su hija Damaris Calisto, de 16 años.

Su pesadilla se inició el 2 de octubre cuando su hija decayó muy rápidamente. Días antes la joven fue a dejar un medicamento a una persona que en ese minuto no sabía que estaba contagiada. “El 8 de octubre me informan que mi hija y mi marido estaban enfermos. Yo pregunté por la residencia sanitaria y ellos me dicen que tengo que esperar a que me llamen. Cuando me llamaron para hacer la trazabilidad, les volví a insistir que era hipertensa, pero como no tenía síntomas no me hicieron el examen”.

Su hija lleva más de 14 días con el virus, pero aún no está bien de salud pues acusa muchas dificultades y varios síntomas, por eso la mamá la pone boca abajo para que pueda respirar mejor. “Todo lo que he hecho ha sido con mis propios medios porque nadie me ha llamado para venir a verlos (a su hija y marido), nadie llamó para preguntar cómo estaban o si necesitaba residencia sanitaria”. El 16 de octubre recibió su alta médica, pero la mamá reclama que considera inaudito aquello porque su hija todavía presenta síntomas de la enfermedad.

Francisca recordó que el primer día vio a su hija con las manos y labios morados, tenía mucha fiebre y estaba muy decaída. La mamá pensó que su hija se moría. Llamó a todos los números, muchas veces, pero nunca la ayudaron. En el Samu le respondieron que estaban colapsados y que la llevara ella (estaba en cuarentena y no podía salir). “Mi hija estaba muy mal y yo muy asustada. En Internet leí que había que ponerla boca abajo para que pudiera respirar y así lo hice”.

La ayuda médica nunca llegó y más encima ahora la dieron de alta por correo. “El único que me contestó me dijo que le diera paracetamol y mi hija lleva 14 días con paracetamol”, señaló, mostrándose defraudada del sistema sanitario.

Y, es que sin ninguna ayuda y entrenamiento clínico debió atender a su hija y a su marido. “Fue algo terrible, lloraba, estaba desesperada, porque no sabía qué hacer. En un momento pensé que no iba a resistir”.