Curicó y Católica esperan la reprogramación

De cara a un fin de semana sin fútbol nacional, Freddy Palma, presidente de Curicó, se refirió ayer al partido contra Universidad Católica, que debió ser suspendido la noche del jueves por un corte de luz en el estadio La Granja.

El dirigente afirmó que hasta ayer no existía una fecha tentativa para retomar el encuentro que los “torteros” ganaban por 2-0 cuando fue interrumpido a poco de iniciado el segundo período.

“En su momento se manejó la opción de jugar este viernes (ayer), pero tampoco se hubiera podido. La UC no estaba preparada para quedarse en Curicó y además hubo una negativa de Estadio Seguro porque no había posibilidad de espectáculos deportivos para hoy ni el fin de semana”, apuntó el dirigente.

“Con respecto a la futura programación, creo que esto lo vamos a tener que analizar bien. Ya he tenido comunicación con la gente de Competiciones por el calendario internacional que tiene Universidad Católica. Por ahora no hay una fecha tentativa para darle término a este partido”, agregó.

LOS DAÑOS

En cuanto a los daños en el recinto, Palma dijo que “hoy el estadio no tiene ninguna posibilidad de tener energía eléctrica. Hay que hacer un cambio importante en todo el sistema y una solución relativamente rápida podría tener el estadio en condiciones en los próximos siete días, pero no para funcionar de noche, considerando que se requiere de aire acondicionado y luz para los equipos del CDF, algo que el recinto hoy no tiene. Estamos sin sistema eléctrico”.

Trascendió que se tardará entre 30 y 40 días para recuperar las luminarias del estadio, por lo que no se podrán programar ahí encuentros en horario nocturno durante un tiempo considerable, todo esto mientras continúa investigándose el origen del siniestro.

REGLAMENTO

Quien también se refirió a la situación fue el Gerente de Ligas Profesionales de la ANFP, Rodrigo Robles, explicando que “de acuerdo al reglamento de la ANFP en el artículo 104, el directorio dentro de las 48 horas siguientes al partido que se disputó, debe determinar si debe jugarse o no lo que faltaba para completar el tiempo reglamentario o si da término al partido”.

“Con esa información, nosotros generaremos la reprogramación e informaremos oportunamente”, complementó.

OHIGGINS CON

NUEVO TECNICO

En otro plano, O’Higgins informó ayer que alcanzó un acuerdo con Dalcio Giovagnoli para que asuma como nuevo director técnico.

El trasandino, de 57 años, ocupará el cargo que dejó el pasado 9 de octubre Patricio Graff, quien fue desvinculado por los malos resultados.

El cuadro celeste actualmente marcha antepenúltimo en la tabla de posiciones, con 11 puntos, por encima de Colo Colo (10) y La Serena (9).

Giovagnoli se encontraba sin club, tras su despido de Curicó en octubre de 2019, también por resultados adversos.