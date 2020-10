Autoridades de Torres del Paine esperan reunión con seremi de Bienes para definir licitación en sector de Río Serrano

Las autoridades de la comuna de Torres del Paine se encuentran a la espera de una reunión con la seremi de Bienes Nacionales para ir definiendo algunos parámetros sobre la anunciada licitación de terrenos en el sector del dominado Pueblito del Serrano.

En la tercera semana de agosto a nivel central los ministros de Bienes Nacionales, Julio Isamit, y de Economía, Lucas Palacios, y los subsecretarios de Bienes Nacionales, Alvaro Pillado, y de Desarrollo Regional, Juan Manuel Masferrer, informaron sobre el Plan de Licitaciones 2020 de Bienes Nacionales que buscaría reactivar la economía del país, poniendo a disposición 114 inmuebles fiscales de una cartera de 500, los que permitirían recaudar en un año 1.377.320 de UF. Entre ellos se mencionaron nuevos sectores para fines turísticos y conservación en el sector de Río Serrano (colindante al Parque Nacional Torres del Paine) los que sumaban una superficie total de 10, 3 hectáreas.

Tema desapareció del radar

Desde ese momento no se ha sabido más del tema, desconociéndose en que se encuentra el mencionado proceso.

Consultado el alcalde de Torres del Paine, Roberto Cárdenas, manifestó que en un momento dado la seremi de Bienes Nacionales, Francisca Rojas, se acercó al Concejo Municipal para ver la proyección de este sector, en el cual existe un plan seccional que lo divide en cinco macro lotes para distintas iniciativas turísticas. Posteriormente, hubo una visita a terreno junto al ministro Isamit. Sin embargo, con respecto al mencionado anuncio dijo que “hoy en día respecto a estas licitaciones todavía no hay nada definido, no hay fechas para estas futuras licitaciones ni qué tipo iniciativa se va a realizar en este sector”.

Dijo que existía el compromiso de la seremi de esta cartera de reunirse con el Concejo Municipal para conocer su opinión.

Añadió que “estamos esperando, esa reunión. Me he comunicado con la seremi y ya hay algunas definiciones que se van a tener que conversar para ir dándole forma a estas futuras licitaciones de iniciativas turísticas, pero en definitiva no hay nada claro con respecto a esto”.