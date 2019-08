La necesaria donación de órganos

España vuelve a revalidar por vigésimo séptimo año consecutivo su liderazgo mundial en materia de donación de órganos con una tasa de 48,3 de donantes por millón de personas, aportando el 6% de todas las registradas en el mundo.

No podemos decir lo mismo de Chile, cuya baja tasa es una realidad. Lo anterior ocurre a pesar de que por ley todos los mayores de edad son donantes a menos que declaren en vida, y ante notario, lo contrario.

Cada vez que alguna persona necesita ser trasplantada en forma urgente de un órgano se reabre el debate sobre la donación.

El gran problema que enfrentaba nuestro país era la oposición que se presentaba al interior de las familias, muchas de las cuales se negaban a donar los órganos de un pariente fallecido. Por ello, para incentivar la donación surgió en marzo pasado la ley que procura aumentar la tasa de donantes.

Mediante este instrumento legal, ahora las cuatro millones de personas que se encuentran en una situación de no donantes tendrán la posibilidad de cambiar de estado, pues dentro de un año desde la entrada en vigencia de la ley, esos individuos deberán ratificar por medio de una declaración ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, un notario público o el funcionario respectivo al momento de solicitar la renovación de la cédula de identidad o de la licencia de conducir si continúan inscritos en el Registro de No Donantes. En caso de que pase tal plazo y no ratifican su voluntad de permanecer como no donantes, se entenderá que la persona es donante.

Como bien se señala, nadie piensa en la posibilidad de que algún día pueda necesitar la donación de un órgano, o que dicha situación la viva un ser querido. Sólo cuando eso ocurre cambia diametralmente la visión respecto de este tema. Es decir, como ningún individuo está libre de esta posibilidad, debería ser una preocupación de todos, pensando de manera solidaria. Lamentablemente, a veces prima el egoísmo.

Es de esperar que cada día crezca más la cantidad de donantes en el país, de modo que menos compatriotas deban enfrentar el angustiante drama de no tener certeza si podrán continuar viviendo, ya que de otros depende que así sea. Cambiar este escenario es el gran desafío en el que todos estamos llamados a colaborar.

Debemos entonces recuperar la capacidad de procuramiento de órganos, para que más personas puedan recibir un regalo de vida cuando más lo necesitan.