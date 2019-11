Sobre la base de que se busca poner fin a una discriminación histórica contra las mujeres, el gobierno remitió al Congreso el proyecto que busca consagrar la sala cuna universal, argumentando que aportará a que todas tengan un empleo remunerado, con contrato y con todos sus derechos.

Este beneficio será cubierto con un fondo solidario, a través del aumento del 0,1% de la cotización de cada trabajador, hombres y mujeres, de cualquier edad.

La iniciativa fue analizada ayer por la comisión de Educación y Cultura del Senado, entidad que, con tres votos en contra y dos a favor, rechazó el proyecto que está en su primer trámite constitucional.

Los argumentos dados a favor apuntan a que esta iniciativa constituye un gran avance en materia de abrir más derechos para las madres trabajadoras y que terminaría con una discriminación dada porque hoy sólo pueden acceder al beneficio aquellas madres trabajadoras que están en empresas que tienen 20 o más mujeres contratadas.

No obstante, los legisladores que repelieron este proyecto hicieron ver que su actual redacción no asegura la pretendida universalidad. Ello, porque los niños y las niñas de las familias más pobres seguirán sin tener acceso real a la enseñanza en el nivel de sala cuna, ya que las mujeres sin contrato, las madres estudiantes y aquellas que trabajan menos de 15 horas a la semana no serían parte de tal beneficio. Se ha proyectado que quedarían fuera 81 mil niños en situación de pobreza y millones de personas que laboran en la informalidad.

Otro aspecto observado es que este beneficio social operaría con la misma lógica del lucro que sigue rigiendo en el sistema educacional chileno, ya que serán actores privados los que recibirán estos fondos públicos.

Observados éstos y otros aspectos, cabe esperar que la iniciativa, que tiene un buen propósito declarativo, pueda ser enmendada y consagre en forma eficaz dicha universalidad.