Doble “No” para Jadue

La senadora magallánica Carolina Goic, en reciente entrevista con el canal CNN, fue consultada por Mónica Rincón sobre por cuál candidato votaría en una eventual segunda vuelta presidencial. “¿Lo haría por Jadue o por Lavín?”, fue la pregunta que tuvo como respuesta: “No, no votaría por Jadue y espero que tengamos otra alternativa que no sea Joaquín Lavín”. “¿Pero si tuviera que elegir?”, insistió la periodista. “Queda tiempo, pero no votaría por Jadue. Espero que en el tiempo que queda seamos capaces de generar otra alternativa”, enfatizó la parlamentaria magallánica.

