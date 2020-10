El reclamo de Fundación Daya

Tras seis años de lucha y el rechazo a la Ley de Cultivo Seguro, la Fundación Daya dio cuenta del accionar de los parlamentarios y manifestó su rechazo con un texto muy breve pero que da cuenta del trabajo realizado y del dolor de los pacientes. “Hace 6 años… y ayer en Comisión de Constitución rechazan revisar indicación que protege a usuarios medicinales … Corresponde pedir explicaciones a Camila Flores, Gonzalo Fuenzalida, Luciano Cruz Coke, Felipe Alessandri, Juan Antonio Coloma, Paulina Núñez … y, aunque no lo crean, Pamela Jiles, aportando con el voto que dirime, apoyando así al oficialismo… Sinceramente no comprendemos la intención detrás de este proceder, cuando ella es firmante de indicación prácticamente igual que aún no se revisa. Además votó en línea con el oficialismo todas las otras indicaciones, inclinando así la balanza hacia postura sesgada de la derecha, que está votando ordenada, sin importar el fondo …todos estos diputados, menos Camila Flores, votaron a favor de idéntica indicación presentada en #LeyCultivoSeguro , hoy congelada gracias a la senadora Carolina Goic. Cansan, aburren, indignan con sus piruetas, cada días más lejos de este pueblo que sufre, que es humillado y vulnerado. Cómo se atreven, cómo se atreven”.

