“Indirecta” para Alexis

El mediocampista Mohamed ElNeny, jugador de Arsenal, tuvo palabras en Twitter que seguramente no caerán bien en Alexis Sánchez (ambos en la foto). “Ahora hay jugadores que pelean cada minuto por la insignia y los hinchas…”, escribió ayer el jugador africano, un día después de que Arsenal eliminara a Chelsea en semifinales de la Copa de Liga Inglesa.

Coincidencia o no, ese mismo jugador fue el que hace casi un mes se burló de Alexis, mediante la misma red social, por no lograr la clasificación al Mundial. “¿Quién viene a Rusia conmigo?… Ozil, Mustafi, Giroud, Lacazette, Koscielny, Bellerín, Monreal, Ospina… perdón Sánchez mi amigo, no hay lugar para ti”, ironizó el volante egipcio, cuya expresión de ayer confirma que definitivamente la relación entre Alexis y sus compañeros de Arsenal estaba desgastada, debido a la insistencia del chileno por partir.

De hecho, Alexis no tuvo palabras de despedida ni menos recibió muestras de cariño como otros jugadores que en su momento dejaron el plantel “gunner”.

Henríquez: gol y roja

Angelo Henríquez marcó su primer gol en México en la victoria por 2-1 de Atlas como visitante sobre Tampico Madero en el grupo 7 de la Copa México, aunque no pudo acabar el encuentro debido a que fue expulsado.

El delantero nacional abrió la cuenta empujando el balón en el área chica (16’), pero fue expulsado en el segundo tiempo por fuerza desmedida contra un rival (76’). Su compañero Cristopher Toselli no jugó.

“Barça” a semifinales

Barcelona dio vuelta el 0-1 de la ida y superó ayer por 2-0 a Espanyol en la revancha de cuartos de final de la Copa del Rey para meterse en semifinales, acompañando a Valencia, Sevilla y Leganés, el modesto club que eliminó sorpresivamente el pasado miércoles a Real Madrid.

Los goles del “Barça” en el clásico catalán que se jugó enel Camp Nou fueron convertidos por el uruguayo Luis Suárez de cabeza (9’) y el argentino Lionel Messi con un remate desde fuera del área (25’).

El complemento estuvo marcado por el estreno oficial del fichaje más caro del cuadro culé, el volante brasileño Philippe Coutinho, quien ingresó a los 65’ por Andrés Iniesta y mostró pequeños destellos de su calidad futbolística.

El sorteo para definir las llaves de semifinales se efectúa hoy.

Adiós a Mascherano

En la antesala de la revancha de cuartos de final de la Copa del Rey entre Barcelona y Espanyol, el argentino Javier Mascherano recibió ayer la última ovación del Camp Nou, dado que emprenderá su nueva aventura al mando de Manuel Pellegrini en el club chino Hebei Fortune.

El defensa-volante de 33 años recibió múltiples muestras de cariño, ya que miembros del club formaron un pasillo desde el área técnica hasta el terreno de juego; recibió una placa conmemorativa de manos del capitán Andrés Iniesta; la hinchada desplegó un lienzo que decía “Masche 101% de compromiso”, el plantel saltó al campo con una camiseta de agradecimiento hacia el jugador y, finalmente, se escucharon por varios minutos cánticos de agradecimientos para el seleccionado argentino, quien en 7 años y medio ganó con el “Barça” cuatro Ligas Españolas, tres Supercopa de España, cuatro Copas del Rey, dos Champions League, dos Supercopa de Europa y dos Mundiales de Clubes.

Lobos se puso a dieta

El portero de Everton, Eduardo Lobos, quien venía acusando un evidente sobrepeso durante el último tiempo y aún así era titular, trabaja junto al preparador físico Cristián Minchelli en una estricta dieta que le ha permitido bajar 3 kilos.

Actualmente el arquero pesa 95 y el objetivo es llegar a 90. “Se le ve mejor, está más delgado. En vacaciones tuvo una tarea con el área de nutrición y nos alegramos mucho que esté dando resultado”, comentó el PF, acotando que el meta de 36 años se encuentra sometido paralelamente a un exigente trabajo físico.

Lobos, quien durante el pasado torneo Transición cometió un par de errores garrafales que le generaron duras críticas, cuenta pese a ello con toda la confianza del técnico Pablo “Vitamina” Sánchez para el Campeonato Nacional, la Copa Chile y la Copa Sudamericana, instancia donde Everton enfrentará a Caracas de Venezuela el 22 de febrero en Viña del Mar y el 6 de marzo en suelo “llanero”.